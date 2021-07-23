"Уфа" усилилась африканским форвардом из мини-футбола

Теги уфатрансферы

"Уфа" усилилась африканским форвардом из мини-футбола

Фото: сайт "Уфы"/Автор неизвестен

"Уфа" на официальном сайте объявила о переходе ангольского нападающего Эгаша Касинтуры.

Условия сделки и личного контракта не разглашаются.

23-летний Касинтура ранее выступал за мини-футбольный клуб "Новая Генерация" из Сыктывкара. В двух предыдущих сезонах он провел 51 матч и забил 23 гола.

Не пропустите: Голкипер "Уфы" Чернов официально перешёл в датский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Лунев успешно дебютировал за "Байер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов