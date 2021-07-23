"Уфа" усилилась африканским форвардом из мини-футбола

Фото: сайт "Уфы"/Автор неизвестен

"Уфа" на официальном сайте объявила о переходе ангольского нападающего Эгаша Касинтуры.

Условия сделки и личного контракта не разглашаются.

23-летний Касинтура ранее выступал за мини-футбольный клуб "Новая Генерация" из Сыктывкара. В двух предыдущих сезонах он провел 51 матч и забил 23 гола.

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