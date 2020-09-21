"Уфа" усилилась хавбеком из ФНЛ

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"Уфа" усилилась хавбеком из ФНЛ

"СКА-Хабаровск" на своём официальном сайте подтвердил, что полузащитник Владислав Камилов продолжит карьеру в "Уфе".

Детали сделки, а также условия личного контракта между 25-летним футболистом и башкирским клубом не разглашаются.

Камилов выступал за "СКА-Хабаровск" с лета 2019 года, сыграл 38 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 600 тысяч евро.

Не пропустите: Немецкий клуб нацелился на защитника "Уфы". | http://soccernews.ru
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