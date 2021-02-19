"Уфа" усилилась хавбеком сборной Бурунди
"Уфа" на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника "Олесунна" Парфе Бизозы.
Башкирский клуб заплатил за новичка 200 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
Бизоза выступал за "Олесунн" с марта 2020 года, сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
"Уфа" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
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