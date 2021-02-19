"Уфа" усилилась хавбеком сборной Бурунди

Теги уфаолесуннпарфе бизозатрансферы

"Уфа" усилилась хавбеком сборной Бурунди

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника "Олесунна" Парфе Бизозы.

Башкирский клуб заплатил за новичка 200 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.

Бизоза выступал за "Олесунн" с марта 2020 года, сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"Уфа" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Не пропустите: "Краснодар" досрочно вернул из аренды защитника Бородина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов