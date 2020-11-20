"Уфа" усилилась хорватским хавбеком

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о заключении контракта с полузащитником Филипом Мрзляком.

27-летний футболист, играющий на позиции опорного хавбека, подписал контракт с новым клубом до конца сезона.

Хорват после ухода из бухарестского "Динамо" являлся свободным агентом, поэтому достался "Уфе" бесплатно.

Рыночная стоимость Мрзляка оценивается в 550 тысяч евро.

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