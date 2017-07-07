"Уфа" усилилась молодым голкипером

"Уфа" подписала долгосрочное соглашение с вратарем Алексеем Черновым.

Как официальный сайт клуба, 19-летний игрок уже находится в расположении команды на сборе в Австрии.

Последние два сезона страж ворот играл за "Калугу" в зоне "Центр" в ПФЛ.

В минувшем сезоне его признали лучшим игроком команды.

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