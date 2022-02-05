"Уфа" усилилась португальским хавбеком

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"Уфа" усилилась португальским хавбеком

Фото сайт "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Тиагу Родригеша.

30-летний футболист перебрался в башкирский клуб в качестве свободного агента и заключил контракт до конца сезона с опцией продления.

Рыночная стоимость португальского хавбека оценивается в 2 миллиона евро.

Родригеш до "Уфы" выступал за саудовский "Аль-Хазм", в составе которого сыграл 17 матчей и забил 1 гол.

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