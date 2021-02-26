"Уфа" усилилась сербским защитником

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе левого защитника Неманьи Милетича.

30-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался башкирскому клубу бесплатно. Контракт с ним подписан до 2023 года.

Рыночная стоимость сербского фулбека оценивается в 200 тысяч евро.

Последним местом работы Милетича был кипрский "Олимпиакос", в составе которого он провёл 12 матчей без результативных действий.

Не пропустите: "Ростов" и "Уфа" обменялись футболистами. | http://soccernews.ru