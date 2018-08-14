"Уфа" усилилась словенским форвардом

Форвард словенского "Домжале" Ловро Бизяк перешел в "Уфу".

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Читайте: На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков | soccernews.ru