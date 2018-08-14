"Уфа" усилилась словенским форвардом

Теги уфадомжале

"Уфа" усилилась словенским форвардомФорвард словенского "Домжале" Ловро Бизяк перешел в "Уфу".

Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.

Читайте: На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 3 7
2 Оренбург 3 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Краснодар 3 6
5 Ростов 3 6
6 Уфа 3 4
7 Рубин 2 4
8 Арсенал Тула 3 4
9 Крылья Советов 3 4
10 Ахмат 3 3
11 Анжи 3 3
12 Динамо Москва 3 3
13 ЦСКА Москва 3 2
14 Локомотив Москва 3 2
15 Урал 3 1
16 Енисей Красноярск 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов