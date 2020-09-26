"Уфа" установила два клубных антирекорда в матче с "Зенитом"

В матче 9-го тура РПЛ питерский "Зенит" на своём поле разгромил "Уфу" со счётом 6:0.

Этот результат переписал сразу два антирекорда в истории башкирского клуба.

Во-первых, "Уфа" потерпела самое крупное поражение в чемпионате России, во-вторых, впервые пропустила шесть голов в одной игре.

После матча главный тренер "горожан" Вадим Евсеев не исключил, что уйдёт в отставку.

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