"Уфа" уверенно разобралась с "Анжи"

Теги уфаанжи

"Уфа" уверенно разобралась с "Анжи"

В рамках 2-го тура РПЛ "Уфа" разгромила "Анжи".

"Уфа" – "Анжи" 3:0

Голы: Игбоун, 3 - 1:0, Ванек, 87 - 2:0, Ванек, 89 - 3:0

"Уфа": Беленов, Пуцко, Аликин, Табидзе, Сухов, Салатич (Карп, 62), Засеев, Йокич (Круговой, 90), Обляков (Ванек, 70), Пауревич, Игбоун.

"Анжи": Дюпин, Тетрашвили, Чансельор, Белоруков, Удалый, Гиголаев, Ондуа (Антон, 46), Рабиу, Кулик, Понсе (Ахъядов, 71), Мохаммад (Маркелов, 46).

Предупреждение: Белоруков (38). | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов