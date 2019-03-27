"Уфа" уволила главного тренера

"Уфа" на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера команды Дмитрия Кириченко.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

"Уфа" благодарит Дмитрия Кириченко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще", - говорится в заявлении башкирского клуба.

Кириченко возглавил "горожан" 7 ноября прошлого года. Под его руководством уфимцы провели 7 матчей - одна победа, две ничьи и четыре поражения.

По итогам 20 туров "Уфа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Юран об интересе "Уфы": "С удовольствием бы поработал". | http://soccernews.ru