"Уфа" узнала соперника по Лиге Европы

Стало известно, с кем "Уфа" встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Соперником российского клуба стал словенский "Домжале", который по сумме двух матчей обыграл "Широки Бриег" из Боснии.

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