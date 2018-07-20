"Уфа" узнала соперника по Лиге Европы

Теги уфадомжале

"Уфа" узнала соперника по Лиге Европы

Стало известно, с кем "Уфа" встретится во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Соперником российского клуба стал словенский "Домжале", который по сумме двух матчей обыграл "Широки Бриег" из Боснии.

Читайте также: "Уфа" обозначила задачи на Лигу Европы. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов