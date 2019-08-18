"Уфа" в домашнем матче одержала победу над "Ростовом"
"Уфа" в домашнем матче 6-го тура РПЛ обыграла "Ростов" (2:0).
В составе победителей отличился нападающий Силвестр Игбун, оформивший дубль.
Эта победа стала первой для уфимцев.
"Уфа" - "Ростов" - 2:0 (1:0)
Голы: Игбун, 40 - 1:0, Игбун, 79 - 2:0.
"Уфа": Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов (Голубев, 77), Алиев (Йокич, 62), Гиоргобиани, Игбун (А.В.Козлов, 82).
"Ростов": Песьяков, А.А.Козлов, Сигурдссон, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Е.Чернов, Ионов, Норманн, Глебов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Шомуродов.
"Ростов" с 11 баллами занимает 3 место в РПЛ, у "Уфы" 10 баллов и 10 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Краснодар
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|11
|4
|ЦСКА Москва
|5
|10
|5
|Рубин
|6
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Арсенал Тула
|6
|10
|8
|Спартак Москва
|5
|8
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Динамо Москва
|5
|5
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2