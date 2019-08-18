"Уфа" в домашнем матче одержала победу над "Ростовом"

"Уфа" в домашнем матче 6-го тура РПЛ обыграла "Ростов" (2:0).

В составе победителей отличился нападающий Силвестр Игбун, оформивший дубль.

Эта победа стала первой для уфимцев.

"Уфа" - "Ростов" - 2:0 (1:0)

Голы: Игбун, 40 - 1:0, Игбун, 79 - 2:0.

"Уфа": Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Фомин, Карп, Емельянов (Голубев, 77), Алиев (Йокич, 62), Гиоргобиани, Игбун (А.В.Козлов, 82).

"Ростов": Песьяков, А.А.Козлов, Сигурдссон, Чистяков (Хаджикадунич, 75), Е.Чернов, Ионов, Норманн, Глебов, Попов (Еременко, 46), Зуев (Саплинов, 56), Шомуродов.

"Ростов" с 11 баллами занимает 3 место в РПЛ, у "Уфы" 10 баллов и 10 строчка.

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