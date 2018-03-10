"Уфа" в результативном матче переиграла "Анжи"

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"Уфа" в результативном матче переиграла "Анжи"

В рамках 22-го тура чемпионата России "Уфа" дома взяла верх над махачкалинским "Анжи".

"Уфа" – "Анжи" - 3:2

Голы: Стоцкий, 57 - 1:0, Лескано, 64 - 1:1, Пауревич, 65 - 2:1, Йокич, 67 - 3:1, Полуяхтов, 81 - 3:2.

"Уфа": Беленов, Тумасян (Никитин, 35), Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Сысуев, Салатич, Стоцкий, Пауревич, Йокич, Фатаи (Сейдахмет, 46; Аликин, 89).

"Анжи": Лория, Самарджич, Армаш (Будковский, 79), Полуяхтов, Брызгалов, Антон, Данченко (Прудников, 90), Бакаев, Хубулов (Калмыков, 72), Лескано, Маркелов.

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