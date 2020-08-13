"Уфа" в скором времени арендует защитника "Рубина" Данченко

Защитник "Рубина" Олег Данченко в скором времени перейдет в "Уфу" на правах аренды, утверждает "Чемпионат".



Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы четыре клуба.



В прошедшем сезоне футболист провел 19 матчей в РПЛ, отметившись 2 ассистами. Трансферная стоимость игрока - 2,8 миллиона евро. Его контракт с "Рубином" рассчитан до 2023 года.

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