"Уфа" в товарищеском матче проиграла чемпиону Армении, несмотря на привлечение администратора клуба в качестве лайнсмена

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"Уфа" в товарищеском матче проиграла чемпиону Армении, несмотря на привлечение администратора клуба в качестве лайнсмена

На Кипре состоялся товарищеский матч между "Уфой" и "Араратом-Арменией".

Российская команда проиграла со счётом 1:2 - на гол Ловро Бизяка соперник ответил двумя забитыми мячами.

Примечательно, что часть встречи администратор башкирского клуба Артур Каримов исполнял функции лайнсмена. Дело в том, что главный арбитр получил травму, его заменил в поле боковой рефери, а вот судить на линии оказалось некому.

"Мы начали игру, а потом, когда на 20-й минуте главный арбитр получил травму колена, первый помощник стал главным арбитром, соответственно судейской бригаде не хватало третьего. Из двух команд на поле, "Уфа" оказалась той командой, где нашёлся человек с судейским опытом. Наш тренерский штаб вспомнил, что у меня есть определённый судейский опыт и сами обратились к судьям, чтобы я заменил арбитра на боковой линии.

Как говорится, как один раз научили ездить на велосипеде и машине, так и с этой практикой. Я не думал о том, что могу допустить ошибку. Сегодня "Уфа" провела хороший матч, поэтому задача была только не помешать. Ошибки? Здесь было только пару решений, но сомнений в решениях не было. Проблем особых у меня не было в матче. Единственное, что эмоции разрывались, я переживал за одну команду, а приходилось принимать решение не в пользу родной команды.

Нарекания от своей команды по поводу моей работы? Да, есть определённые замечания главного тренера нашей команды. Вадим Евсеев высказался мне, что я не подсуживал родной команде (смеется). Сказал про два момента, когда было положение вне игры. В спорных моментах нужно было другое решение принять. Не боюсь ли теперь за своё будущее в клубе? (смеется). Я считаю, что справедливость и честность всё поставит на свои места. После просмотра моментов мы придём к одному общему мнению. Если даже я ошибся, я принесу за это извинения команде", - сказал прокомментировал ситуацию сам Каримов.

Не пропустите: "Уфа" обновила эмблему в рамках ребрендинга команды. | http://soccernews.ru
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