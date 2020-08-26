"Уфа" в твиттере показала форму на матч с "Рубином"
"Уфа" в твиттере показала форму, в которой будет играть против "Рубина". Игроки выйдут на поле в белой экипировке.
Матч 5-го тура РПЛ "Рубин" - "Уфа" состоится 26 августа в Казани. Начало - в 18:30 мск.
Матч #РубинУфа сыграем в белом! pic.twitter.com/azVyVTUMij— ФК УФА (@UfaFc) August 26, 2020
После 4 туров "Уфа" занимает 13 место, "Рубин" расположился строчкой ниже.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18