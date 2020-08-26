"Уфа" в твиттере показала форму на матч с "Рубином"

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"Уфа" в твиттере показала форму на матч с "Рубином"

"Уфа" в твиттере показала форму, в которой будет играть против "Рубина". Игроки выйдут на поле в белой экипировке.

Матч 5-го тура РПЛ "Рубин" - "Уфа" состоится 26 августа в Казани. Начало - в 18:30 мск.

После 4 туров "Уфа" занимает 13 место, "Рубин" расположился строчкой ниже.

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