"Уфа" в твиттере показала форму на матч с "Рубином"

"Уфа" в твиттере показала форму, в которой будет играть против "Рубина". Игроки выйдут на поле в белой экипировке.

Матч 5-го тура РПЛ "Рубин" - "Уфа" состоится 26 августа в Казани. Начало - в 18:30 мск.

После 4 туров "Уфа" занимает 13 место, "Рубин" расположился строчкой ниже.

А еще: "Уфа" пригрозила сняться с чемпионата России| http://soccernews.ru