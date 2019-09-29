"Уфа" вновь предложила "Спартаку" своего тренера
"Уфа" предложила московскому "Спартаку" своего тренера Сергея Томарова.
"Почти год назад делали неплохое предложение для "Спартака", тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете?" – сообщается в официальном Twitter башкирского клуба.
Почти год назад делали неплохое предложение для @fcsm_official, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете? ♂️ pic.twitter.com/BWfH7jQUPw— ФК УФА (@UfaFc) September 29, 2019
Ранее из "Уфы" на повышение перебрались Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Сергей Семак ("Уфа").
Напомним, что "Спартак" уволил с поста главного тренера Олега Кононова. В данный момент клуб занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" находится на 6-й позиции.
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|Крылья Советов
|11
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|Рубин
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|Динамо Москва
|11
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