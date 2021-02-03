"Уфа" возьмет в аренду защитника "Сток Сити"

Теги уфасток сититрансферымориц бауэр

"Уфа" возьмет в аренду защитника "Сток Сити"Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр продолжит карьеру в России. Игрок до конца сезона будет выступать за "Уфу" на правах аренды, сообщает Sport24. Договор не предусматривает опции выкупа.

В прошлом сезоне Бауэр, также на правах аренды, выступал в чемпионате Шотландии за "Селтик" и смог отличиться двумя голевыми передачами в 9 играх.

Напомним, Бауэр уже выступал в России — в сезонах-2016/2017 и - 2017/2018 он играл за казанский "Рубин". В его активе 37 матчей и 4 результативные передачи в чемпионате России.

Читать также: Олег Иванов перешел в "Уфу" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ

Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов