"Уфа" возьмет в аренду защитника "Сток Сити"

Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр продолжит карьеру в России. Игрок до конца сезона будет выступать за "Уфу" на правах аренды, сообщает Sport24. Договор не предусматривает опции выкупа.

В прошлом сезоне Бауэр, также на правах аренды, выступал в чемпионате Шотландии за "Селтик" и смог отличиться двумя голевыми передачами в 9 играх.