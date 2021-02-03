"Уфа" возьмет в аренду защитника "Сток Сити"
Защитник "Сток Сити" Мориц Бауэр продолжит карьеру в России. Игрок до конца сезона будет выступать за "Уфу" на правах аренды, сообщает Sport24. Договор не предусматривает опции выкупа.
В прошлом сезоне Бауэр, также на правах аренды, выступал в чемпионате Шотландии за "Селтик" и смог отличиться двумя голевыми передачами в 9 играх.
Напомним, Бауэр уже выступал в России — в сезонах-2016/2017 и - 2017/2018 он играл за казанский "Рубин". В его активе 37 матчей и 4 результативные передачи в чемпионате России.
Читать также: Олег Иванов перешел в "Уфу" | http://soccernews.ru
главное
-
Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"
-
"Реал" лишился Азара на несколько недель
-
Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно
-
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина
-
Опубликован календарь матчей 1/8 финала Кубка России
Лента новостей
-
"Спартак" на сборах сыграл в пейнтбол (видео)
-
Переход Фернандеша признан лучшим январским трансфером в истории АПЛ
-
Частный самолет с Мертенсом на борту попал в происшествие
-
"Милан" опубликовал заявку на Лигу Европы. Манджукич в списке
-
"Уфа" возьмет в аренду защитника "Сток Сити"
-
"Краснодар" огласил заявку на Лигу Европы
-
"Шахтер" проиграл словацкому клубу в товарищеском матче
-
Кокорин сможет сыграть в матче с "Интером"
-
Александр Мостовой взял интервью у Андрей Мостового из "Зенита"
-
Роналду, Левандовски и другие: IFFHS назвал сборную Европы по итогам десятилетия
-
"Реал" лишился Азара на несколько недель
-
Киевское "Динамо" огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
-
Италия берет славян, Испания почти ничего не потратила, у "Вест Хэма" самые большие цифры: как прошло зимнее трансферное окно
-
"Тамбов" лишился еще одного футболиста перед возобновлением сезона
-
ПСЖ и "Манчестер Юнайтед" поборются за Варана
-
Трансфер Промеса в "Спартак" задерживается: названа причина
-
Глава РФС оценил работу Черчесова в сборной России
-
"Шахтер" – "Мариуполь" – 2:2 (видеообзор матча)
-
Тедеско рассказал, почему перевел Зобнина в центр поля
-
"Шахтер" поборется с "Ювентусом" за бразильского таланта