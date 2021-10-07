"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ

Теги уфарплшамиль газизов

"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛФото: сайт РФС

"Уфа" собирается выдвинуть кандидатуру Ашота Хачатурянца на пост президента РПЛ.

"Завтра отправим официальное письмо о выдвижении Хачатурянца", - заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Напомним, что Хачатурянц стал и.о. президента РПЛ после ухода Сергея Прядкина.

Выборы президента РПЛ состоятся 22 ноября.

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