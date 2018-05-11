"Уфа" выбрала лучшего игрока апреля

Полузащитник Дмитрий Сысуев стал лучшим игроком "Уфы" по итогам апреля, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по итогам голосования среди болельщиков и набрал 40,6% голосов. Вторым стал голкипер Александр Беленов - 18,3%, третье место у Ивана Пауревича - 8,2%.

В апреле 30-летний Сысуев провел за "Уфу" 5 матчей и забил 2 гола.

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