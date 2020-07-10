"Уфа" выкупила хавбека "Краснодара"

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"Уфа" выкупила хавбека "Краснодара"

"Уфа" воспользовалась правом выкупить у "Краснодара" полузащитника Артёма Голубева, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, 21-летний футболист заключил с башкирским клубом контракт до 2023 года. Сумма сделки пока неизвестна.

"Краснодар" прописал в договоре о трансфере опцию обратного выкупа своего воспитанника.

"Уфа" арендовала Голубева в конце июля прошлого года. В его активе 18 матчей и 1 ассист.

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