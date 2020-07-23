"Уфа" выкупила трансфер полузащитника "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев стал игроком "Уфы", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.
Голубев выступал за "Уфу" на правах аренды, а теперь башкирский клуб воспользовался опцией выкупа. Сумма трансфера составила 700 тысяч евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Голубев провел за "Уфу" 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Сыграл четыре матча за молодежную сборную России.
"Краснодар" занял третье место в чемпионате России и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. "Уфа" финишировала на девятой позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22