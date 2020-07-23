"Уфа" выкупила трансфер полузащитника "Краснодара"

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"Уфа" выкупила трансфер полузащитника "Краснодара"

Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев стал игроком "Уфы", сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Голубев выступал за "Уфу" на правах аренды, а теперь башкирский клуб воспользовался опцией выкупа. Сумма трансфера составила 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Голубев провел за "Уфу" 24 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Сыграл четыре матча за молодежную сборную России.

"Краснодар" занял третье место в чемпионате России и завоевал путевку в квалификационный раунд Лиги Чемпионов. "Уфа" финишировала на девятой позиции.

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