"Уфа" вырвала победу у "Тамбова" в матче РПЛ
В матче 23-го тура чемпионата России "Уфа" обыграла "Тамбов" со счетом 2:1. Башкирский клуб открыл счет в середине первого тайма, отличился Даниил Фомин с пенальти. Гости сравняли счет на 77-й минуте усилиями Михаила Костюкова. Победу "Уфе" принес гол Николая Гиоргобиани, который отличился в компенсированное время.
Благодаря победе "Уфа" поднялась на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.
"Уфа" – "Тамбов" - 2:1 (1:0)
Голы: Фомин, 20 (с пенальти) - 1:0, Костюков, 77 - 1:1, Гиоргобиани, 90+2 - 2:1
"Уфа": Беленов, Сухов (Терентьев, 86), Никитин, Табидзе, Неделчару, Фомин, Карп (Гиоргобиани, 86), Урунов (Голубев, 90), Йокич, Кротов (Алиев, 66), Бизяк (Козлов, 67).
"Тамбов": Шелия, Шляков (Каплиенко, 46), Рыбин, Филин (Юрганов, 73), Тетрашвили, Карасев (Федчук, 73), Чуперка, Грицаенко, Костюков (Мамтов, 82), Ойеволе, Обухов (Кабахидзе, 56).
Удаление: Тетрашвили (36).
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