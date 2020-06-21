"Уфа" вырвала победу у "Тамбова" в матче РПЛ

Теги уфатамбов

"Уфа" вырвала победу у "Тамбова" в матче РПЛ

В матче 23-го тура чемпионата России "Уфа" обыграла "Тамбов" со счетом 2:1. Башкирский клуб открыл счет в середине первого тайма, отличился Даниил Фомин с пенальти. Гости сравняли счет на 77-й минуте усилиями Михаила Костюкова. Победу "Уфе" принес гол Николая Гиоргобиани, который отличился в компенсированное время.

Благодаря победе "Уфа" поднялась на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.

"Уфа" – "Тамбов" - 2:1 (1:0)
Голы: Фомин, 20 (с пенальти) - 1:0, Костюков, 77 - 1:1, Гиоргобиани, 90+2 - 2:1

"Уфа": Беленов, Сухов (Терентьев, 86), Никитин, Табидзе, Неделчару, Фомин, Карп (Гиоргобиани, 86), Урунов (Голубев, 90), Йокич, Кротов (Алиев, 66), Бизяк (Козлов, 67).

"Тамбов": Шелия, Шляков (Каплиенко, 46), Рыбин, Филин (Юрганов, 73), Тетрашвили, Карасев (Федчук, 73), Чуперка, Грицаенко, Костюков (Мамтов, 82), Ойеволе, Обухов (Кабахидзе, 56).

Удаление: Тетрашвили (36).

Не пропустите: Футболисты "Уфы" и "Тамбова" подрались во время матча. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко

В ЦСКА определились с новым тренером в случае ухода Гончаренко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов