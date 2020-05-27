"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

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"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб действительно ведет переговоры с иностранными инвесторами.

"Уфа", будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, уже давно привлекает интерес крупных российских и иностранных компаний.

Мы подтверждаем, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. Однако о полной продаже клуба речь не идет. Это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Республики Башкортостан.

Мы будем рады, если новые инвесторы смогут дать клубу толчок для развития, и переговоры ведутся активно", - заявил Мурзагулов.

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