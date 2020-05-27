"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб действительно ведет переговоры с иностранными инвесторами.
"Уфа", будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, уже давно привлекает интерес крупных российских и иностранных компаний.
Мы подтверждаем, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании. Однако о полной продаже клуба речь не идет. Это достояние республики и команда, по опросам, поддерживаемая двумя третями населения Республики Башкортостан.
Мы будем рады, если новые инвесторы смогут дать клубу толчок для развития, и переговоры ведутся активно", - заявил Мурзагулов.
Читайте также: Владельцы "Манчестер Сити" и Red Bull хотят инвестировать в "Уфу". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull
-
Теннисистка Касаткина: "Месси - бог на фоне Роналду"
-
"Эвертон" близок к покупке защитника "Барселоны"
-
"Динамо" не интересуется Кузяевым
-
Хамес готов перейти в стан заклятого соперника "Реала"
-
"Боруссия" близка к покупке хавбека "Бирмингема"
-
"Ливерпуль" предлагает Мбаппе многомиллионный контракт
-
English Football Statistician назвал самую ненавистную команду Англии
-
У защитника "Рубина" обнаружили коронавирус
-
"Барселона" не сможет вернуть Неймара этим летом
-
"Милан" интересуется форвардами "Наполи" и "Реала"
-
Кубок Африки-2021 планируют перенести из-за коронавируса
-
"Ювентус" намерен обменять Пьянича только на Артура
-
"Ньюкасл" приступил к переговорам по трансферу Коутиньо
-
1
"Реал" не будет разглашать информацию о продлении контрактов с футболистами
-
Дэвис в игре против "Боруссии" пробежал со скоростью 35,3 км/ч
-
Мбаппе - о возможном выигрыше "Золотого мяча": "Для меня в приоритете интересы клуба и сборной"
-
В АПЛ определились с приблизительной датой начала нового сезона
-
Селюк: "На ту сумму, что "Локомотив" готов заплатить за Баделя, можно содержать "Химки" в РПЛ"
-
"Ювентус" передумал возвращать Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20