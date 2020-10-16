"Уфа" взяла в аренду нападающего загребского "Динамо"
Форвард загребского "Динамо" Комнен Андрич перешёл в "Уфу", сообщает официальный сайт клуба.
Башкирцы арендовали 25-летнего футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.
Сербский нападающий выступает за "Динамо" с января 2019 года, сыграл 19 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
Рыночная стоимость Андрича - 400 тысяч евро.
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