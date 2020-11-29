"Уфа" забила четыре безответных гола "Тамбову"

"Уфа" разгромила "Тамбов" в матче 16-го тура РПЛ. Уфимцы одержали первую победу с августа.

В составе победителей дубль оформил Тимур Жамалетдинов, по одному голу в свой актив записали полузащитники Владислав Камилов и Филип Мрзляк

"Уфа" - "Тамбов" - 4:0 (2:0)

Голы: Жамалетдинов, 11 - 1:0, Камилов, 45 - 2:0, Жамалетдинов, 54 - 3:0, Мрзляк, 79 - 4:0.

"Уфа": Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Данченко (Алиев, 86), Табидзе, Кротов (Карп, 83), Камилов (Фольмер, 83), Голубев (Мрзляк, 74), Жамалетдинов (Сысуев, 74), Андрич.

"Тамбов": Рыжиков, Рыбин, Шахов, Володько (Килин, 46), Каплиенко, Грицаенко, Карасев (Ойеволе, 84), Костюков (Тилль, 61), Чуперка, Карапетян (Чичерин, 43), Онугха (Кабахидзе, 84).

"Тамбов" с 12 баллами остался на 14 месте, "Уфа" расположилась строчкой ниже.

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