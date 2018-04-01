"Уфа" - "Зенит" - 1:2 (обзор)

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"Уфа" - "Зенит" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 24-го тура РФПЛ, в котором "Уфа" дома уступила питерскому "Зениту".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Ролик удалён. Вставляйте видео с сайта РФПЛ, там есть все обзоры.

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Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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