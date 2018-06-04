Угадай, кто выиграет Чемпионат Мира – выиграй приз!

Soccernews объявляет о старте конкурса прогнозов на Чемпионат Мира 2018. Необходимо угадать будущего чемпиона.

Для участия в конкурсе необходимо:

– быть зарегистрированным пользователем ресурса (если при регистрации вам не приходит подтверждающее письмо, сообщайте на почту [email protected] и вас активируют вручную);

– угадать будущего чемпиона мира и оставить максимально точный прогноз на финальный матч с указанием команд, которые там сыграют, итоговым счётом, авторами голов и минутами (пример: Германия - Аргентина - 1:0, голы: Мюллер, 110).

Победителем станет тот, чей прогноз будет максимально близок к результату встречи (не только основное время), учитывая авторов голов и минуты, на которых они будут забиты.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Прогнозы оставляйте в КОММЕНТАРИЯХ под этой новостью. Удачи!

Важно! Прогнозы принимаются до 14 июня до 18:00 по мск!