Угадай, кто выиграет Чемпионат Мира – выиграй приз!

17 Теги чемпионат мираsoccer news

Угадай, кто выиграет Чемпионат Мира – выиграй приз!

Soccernews объявляет о старте конкурса прогнозов на Чемпионат Мира 2018. Необходимо угадать будущего чемпиона.

Для участия в конкурсе необходимо:

– быть зарегистрированным пользователем ресурса (если при регистрации вам не приходит подтверждающее письмо, сообщайте на почту [email protected] и вас активируют вручную);

– угадать будущего чемпиона мира и оставить максимально точный прогноз на финальный матч с указанием команд, которые там сыграют, итоговым счётом, авторами голов и минутами (пример: Германия - Аргентина - 1:0, голы: Мюллер, 110).

Победителем станет тот, чей прогноз будет максимально близок к результату встречи (не только основное время), учитывая авторов голов и минуты, на которых они будут забиты.

Приз победителю - официальная атрибутика Чемпионата Мира 2018!

Прогнозы оставляйте в КОММЕНТАРИЯХ под этой новостью. Удачи!

Важно! Прогнозы принимаются до 14 июня до 18:00 по мск!

комментарии
Юрий Коннов

Бризилия-испания 2:0 голы: Неймар 25 жезус 80

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Mohamed Salah

Final: Egypt 3-1 Spain 3 min Mo Salah, 37 D.Silva, 55 Mo Salah, 79 Mo Salah!!! Egypt Champions!!!

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бамуратов жаканбек

португалия аргентина 3 - 2 роналду 7 27 83 месси 33 67

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никулин евгений викторовмч

испания -бразилия 1-1( Иско Неймар) (54 минута и 70 минута)

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SAMUELL

Франция-Испания 3:2(Мбаппе 32,Гризманн 56,Толиссо 78-Иско 22,Аспас 72)

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...

Россия 7-0 Бразилия(Заболотный 11(рабоной), 23(с углового), 29(с 40-ка метров), 35(пяткой), 48(ударом скорпиона), 67(через себя в падении), 85(силой мысли)

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Зенден

Аргентина 3-1 Франция (Месси 14, 86, Агуэро 63; Мбаппе 38).

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Лука

Саудовская Аравия - Панама 0-1. Голы: Габриэль Торрес 36

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хас

Бразилия 2:3 Англия. Голы: Неймар 28, Виллиан 63 -Кейн 25,Кейн 58, Алли 71

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ruslan1121d

Бразилия 2:1 Испания. Голы: Неймар 54, Виллиан 57 - Иско 39.

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Игорь

Германия3/2 Франция Германия возьмут

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MILANISTA

бразилия германия 2-0 (коутиньо 34, неймар 78)

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ali

бразилия испания 1-2 (иско 39 ,неймар 55,асенсио 87)

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Edgarooo07

Аргентина - Белгия 3:1 Месси 37, 78 Азар 47, Агуеро 55

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bolatbek

португалия - уругвай 2:1 (Сильва 37, Рональду 82, Кавани 48)

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ВИКТОР

аргентина бразилия 1 -0 месси 60

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генич

Бразилия испания 2 1 неймар 37 иско 69 90 фирмино

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