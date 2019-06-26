Уганда и Зимбабве обменялись голами во втором туре Кубка Африки

Уганда и Зимбабве обменялись голами во втором туре Кубка африканских наций.

Уганда - Зимбабве - 1:1 (1:1)

Голы: Окви, 12 - 1:0, Биллиат, 40 - 1:1.

Уганда: Оньянго, Валусимби, Мукииби, Мугаби, Мия (Авани, 89), Аучо, Вассва, Азира (Лванга, 61), Окви (Кьямбадде, 73), Кадду, Абду.

Зимбабве: Чигова, Дариква, Хадебе, Лунга, Мудиму, Каруру, Мусона, Фири, Биллиат, Чавапива (Русике, 64), Камусоко (Мунетси, 65).

На счету угандийцев 4 очка в двух играх. У Зимбабве 1 очко.

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