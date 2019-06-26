Уганда и Зимбабве обменялись голами во втором туре Кубка Африки
Уганда и Зимбабве обменялись голами во втором туре Кубка африканских наций.
Уганда - Зимбабве - 1:1 (1:1)
Голы: Окви, 12 - 1:0, Биллиат, 40 - 1:1.
Уганда: Оньянго, Валусимби, Мукииби, Мугаби, Мия (Авани, 89), Аучо, Вассва, Азира (Лванга, 61), Окви (Кьямбадде, 73), Кадду, Абду.
Зимбабве: Чигова, Дариква, Хадебе, Лунга, Мудиму, Каруру, Мусона, Фири, Биллиат, Чавапива (Русике, 64), Камусоко (Мунетси, 65).
На счету угандийцев 4 очка в двух играх. У Зимбабве 1 очко.
А еще: Сборная Нигерии обыграла Гвинею в матче второго тура группового этапа Кубка Африки | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уганда
|2
|4
|2
|Египет
|1
|3
|3
|Зимбабве
|2
|1
|4
|Демократическая Республика Конго
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Нигерия
|2
|6
|2
|Мадагаскар
|1
|1
|3
|Гвинея
|2
|1
|4
|Бурунди
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Кения
|1
|0
|4
|Танзания
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Кот-д’Ивуар
|1
|3
|2
|Марокко
|1
|3
|3
|Намибия
|1
|0
|4
|Южно-Африканская Республика
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|1
|3
|2
|Ангола
|1
|1
|3
|Тунис
|1
|1
|4
|Мавритания
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Камерун
|1
|3
|2
|Бенин
|1
|1
|3
|Гана
|1
|1
|4
|Гвинея-Бисау
|1
|0