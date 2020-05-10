Уго Льорис купил пса для охраны дома за 17 тысяч евро

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Уго Льорис купил пса для охраны дома за 17 тысяч евро

Французский вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис купил сторожевого пса, сообщает The Sun.

По сведениям издания, голкипера заплатил за собаку 17 тысяч евро. Пес, которого обучали специалисты из компании Elite Protection Dogs, будет охранять дом и семью француза.

"Эти собаки обладают самым высокий IQ среди сторожевых псов", — отмечает компания.

В нынешнем сезоне 33-летний Льорис провел за "Тоттенхэм" 18 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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