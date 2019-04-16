Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала ЛЧ с "Манчестер Сити"

Теги уго льористоттенхэмманчестер сити

Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала ЛЧ с "Манчестер Сити"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис рассказал, чего ждет от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". по

"Завтра нас ждет совсем другая встреча. У нас есть преимущество, но нужно будет очень смело играть. Мы должны выйти на поле с мыслью забивать. 

Очень важно не пропустить на своем поле. Нам противостоит одна из лучших команд Европы", - сказал футболист.

Первая встреча команд закончилась в пользу лондонского клуба (1:0).

Матч состоится завтра, 17 апреля, на стадионе "Этихад". Начало - в 22:00 (мск).

Читайте также: Льорис опередил Зидана по числу матчей за сборную Франции| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

"Андерлехт" уволил главного тренера Руттена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов