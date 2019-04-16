Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала ЛЧ с "Манчестер Сити"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис рассказал, чего ждет от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". по

"Завтра нас ждет совсем другая встреча. У нас есть преимущество, но нужно будет очень смело играть. Мы должны выйти на поле с мыслью забивать.

Очень важно не пропустить на своем поле. Нам противостоит одна из лучших команд Европы", - сказал футболист.

Первая встреча команд закончилась в пользу лондонского клуба (1:0).

Матч состоится завтра, 17 апреля, на стадионе "Этихад". Начало - в 22:00 (мск).

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