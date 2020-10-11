Уго Льорис вышел на 3-е место по числу матчей за сборную Франции
Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис вышел на 3-е место по числу матчей за сборную Франции.
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций против Португалии Льорис вышел на поле в футболке национальной сборной в 117-й раз. По этому показателю он уступает только Тьерри Анри (123) и Лилиану Тюраму (142).
33-летний Льорис выступает за сборную Франции с 2008 года. В составе французской национальной команды голкипер становился чемпионом мира в 2018 году, а также доходил до финала чемпионата Европы-2016.
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