Уго Санчес дал совет Флорентино Пересу касательно покупок Мбаппе и Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Легендарный мексиканский экс-форвард "Реала" Уго Санчес рассказал о совете, который дал президенту королевского клуба Флорентино Пересу относительно подписаний нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

"Мбаппе или Холанд? Я говорил с Флорентино Пересом, и он спросил меня о том же самом. Я сказал ему, что они лучшие в мире, они оба должны прийти в "Реал", - сказал мексиканец.

Контракт Мбаппе с "Пари Сен-Жермен" истекает в конце нынешнего сезона, сообщалось, что он перейдет в "Реал" на правах свободного агента. За Холанда, по сообщениям СМИ борются несколько клубов, среди которых есть и "Реал Мадрид".

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