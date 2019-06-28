Уголовное дело по Кокорину и Мамаеву возвращено в суд

Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы сообщила о ситуации с делом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в прошлом году избили трех человек в Москве.

В данный момент дело возвращено в суд. Скорее всего, данное обстоятельство носит формальный характер. Ранее адвокаты осужденных подавали апелляцию на приговор суда, но она была отклонена. После рассмотрения апелляции дело вернулось в суд первой инстанции для исполнения приговора.

Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, стали зачинщиками двух драк в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За эти преступления Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Не пропустите: Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам. | http://soccernews.ru