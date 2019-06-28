Уголовное дело по Кокорину и Мамаеву возвращено в суд
Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы сообщила о ситуации с делом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в прошлом году избили трех человек в Москве.
В данный момент дело возвращено в суд. Скорее всего, данное обстоятельство носит формальный характер. Ранее адвокаты осужденных подавали апелляцию на приговор суда, но она была отклонена. После рассмотрения апелляции дело вернулось в суд первой инстанции для исполнения приговора.
Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, стали зачинщиками двух драк в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
За эти преступления Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20