Уголовное дело по Кокорину и Мамаеву возвращено в суд

Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринкраснодарпавел мамаев

Уголовное дело по Кокорину и Мамаеву возвращено в суд

Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы сообщила о ситуации с делом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в прошлом году избили трех человек в Москве.

В данный момент дело возвращено в суд. Скорее всего, данное обстоятельство носит формальный характер. Ранее адвокаты осужденных подавали апелляцию на приговор суда, но она была отклонена. После рассмотрения апелляции дело вернулось в суд первой инстанции для исполнения приговора.

Напомним, что 8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, стали зачинщиками двух драк в Москве. В результате их действий пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За эти преступления Пресненский суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Не пропустите: Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" не может договориться с "Аяксом" по де Лигту

"Ювентус" не может договориться с "Аяксом" по де Лигту

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов