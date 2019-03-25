Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

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Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении форварда "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

Теперь производство направлено в суд для рассмотрения. Дата заседания пока неизвестна.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"), 116 ("Побои") и 213 ("Хулиганство") УК РФ", - сказала представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, что в октябре прошлого года фигуранты уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

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