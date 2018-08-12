Угрожающий для конкурентов старт: "Бавария" громит "Айнтрахт" в Суперкубке Германии

Поздним вечером воскресенья бессменный чемпион Германии последних шести лет мюнхенская "Бавария" и франкфуртский "Айнтрахт" разыгрывали Суперкубок страны. Поединок триумфаторов прошлого сезона уже традиционно проходил на домашнем стадионе обладателя Кубка Германии. Но, несмотря на это, фаворитами встречи "орлы" не считались. Главный вдохновитель побед франкфуртцев Нико Ковач в межсезонье перебрался на тренерский мостик как раз "Баварии", поэтому был вынужден дебютировать в мюнхенском клубе игрой против бывшей команды.

На первых минутах "Айнтрахт" поспешил показать, что и без Ковача способен вести игру в поединке с чемпионом. Хозяева поля предложили мюнхенцам хорошие скорости, на что "Бавария" ответила уверенной игрой в обороне. Поэтому максимум, на что могли претендовать "орлы" – стандартные положения. Они успеха не принесли команде Ади Хюттера, после чего в игре случился перелом.

Виновник этого перелома – Роберт Левандовски. В первой же атаке гостей форвард "Баварии" открыл счет. Это Киммих с правого фланга сделал отличную подачу к линии штрафной, где Левандовски перевисел защитников и вколотил мяч в сетку – 0:1.

Хозяева поля поспешили ответить, создав свой единственный момент до перерыва. Сместился в центр с фланга Гачинович, далее пробив в противоход голкиперу мюнхенского клуба. Однако Нойер уверенно сопровождал мяч, который итак прошел мимо створа.

А вскоре "Айнтрахт" получил в свои ворота и второй мяч. Заработала "Бавария" угловой, Роббен подал в район одиннадцатиметровой отметки, голкипер франкфурцев вроде пошел на мяч, но остановился на полпути. В итоге сфера приземлилась аккурат на голову Левандовски, и Роберт не оставил Реннову ни единого шанса – 0:2.

Всего за пять минут действующий чемпион Германии предопределил исход этого поединка, заодно отправив в нокаут команду Ади Хюттера.

Как ни странно, но замен от австрийского наставника "Айнтрахта" не последовало. Хотя усиление линии атаки вполне себе читалось. В итоге хозяева поле стартовали во втором тайме куда хуже, и через некоторое время уже "горели" в четыре мяча.

Разгром "орлов" продолжил тот, кто его и начал. С третьей попытки (после предыдущих двух атак "Баварии" Реннов спасал франкфуртцев) мюнхенцы додавили соперника, установив крупный счет. Мюллер после перехвата отдал мяч на свободного Левандовски, и Роберт ударом с линии штрафной площади пробил голкипера "Айнтрахта" – 0:3.

Но и на этом команда Нико Ковача не успокоилась. Ряд других игроков также хотели вписать свою фамилию в протокол, поэтому продолжали нагнетать у ворот "орлов". Очередную пробоину франкфуртцы получили ближе к середине тайма. Никто не помешал Алабе промчаться по левого флангу, а затем выполнить навес в штрафную. Реннов снова пошел на перехват и в этот раз добрался до мяча, но лишь чиркнул по снаряду пальцами. В итоге сфера продолжила полет и приземлилась на голову Коману, который расстрелял пустой угол – 0:4.

Только после этого Хюттер решился на двойную замену, но было уже слишком поздно. "Айнтрахт" подсел психологически, команда попросту остановилась, не зная что делать. "Бавария" весьма спокойно и уверенно контролировала мяч, доиграв даже на пятое взятие ворот. Коман словно поезд промчался по правому флангу, от самой лицевой линии прострелив чуть назад. Никто не закрыл центральную зону, а Алькантара в касание пробил мимо растерявшегося голкипера франкфуртцев – 0:5.

Стоит отметить, что мюнхенцы могли забивать и шестой мяч (Вагнер в прямом смысле слова не попал с трех метров по пустым воротам), но и такая победа красноречиво говорит о превосходстве "Баварии". Нико Ковач берет свой первый трофей в новом клубе, а мюнхенцы весьма угрожающе дают понять конкурентам, что и в этом сезоне им равных не будет.

"Айнтрахт" – "Бавария" – 0:5

Голы: Левандовски, 21 – 0:1. Левандовски, 26 – 0:2. Левандовски, 54 – 0:3. Коман, 63 – 0:4. Алькантара, 85 – 0:5.

"Айнтрахт": Реннов, Абрахам, Хасэбэ, Сальседо, Виллемс, Де Гузман (Блум, 64), да Коста, Гачинович, Торро, Фабиан (Ребич, 64), Аллер (Йович, 76).

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Робен (Коман, 58), Рибери, Мюллер (Горецка, 64), Левандовски (Вагнер, 72).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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