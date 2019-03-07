Угрозы смерти, антисемитизм и унижения. Как Аврам Грант стал самым недооценённым тренером "Челси"

В современном футболе мы слишком быстро всё забываем. Череда неудач, а даже великие достижения забываются в миг.

Когда Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году, он быстро дал понять, что без проблем уволит любого специалиста, который не сможет привносить моментальный результат. За время его правления не менее 13 тренеров занимали вакантную позицию наставника команды. И такой подход можно ругать, хотя отрицать успешность клуба тоже нельзя – за 15 лет лондонцы выиграли 17 трофеев, в числе которых пять чемпионств АПЛ, пять кубков Англии и золото ЛЧ.

Многие тренеры прошлого навсегда запомнятся поклонникам по разным причинам. У всех есть свои любимцы, но один специалист вспоминается реже других. Речь идёт, конечно, об Авраме Гранте. Если посмотреть на сухую статистику, то восемь бестрофейных месяцев израильтянина между сентябрём 2007 и маем 2008 и не заслуживают упоминания – просто унылый период в истории клуба, который хочется забыть. Именно поэтому сухие цифры никогда не дают понять, что происходило на самом деле – и какой объём работы должен был выполнить Грант, который пришёл на смену самому «Избранному». И ведь у него почти получилось, а сам «Челси» едва не выиграл требл.

Мало того, что Гранту приходилось работать в условиях огромного давления, так он ещё и постоянно терпел оскорбления со всех сторон. По какой-то причине далеко не все были готовы смириться с тем фактом, что «Челси» тренирует первый еврей в истории АПЛ. И сколько бы клуб ни жаловался, ни власти, ни пресса не обратили на этот момент никакого внимания.

Никто не будет спорить, что с Грантом обошлись жёстко и бесцеремонно, уволив его через несколько дней после знаменитого падения Джона Терри во время судьбоносного пенальти в московском финале ЛЧ. Теперь он служит напоминанием уродливой стороны футбола, которая всё ещё никуда не делась. 20 сентября 2007 года болельщики «Челси» были шокированы новостями о том, что их команду покинул знаменитый Жозе Моуринью. Это был удар – даже несмотря на то, что слухи о недопонимании между владельцем и тренером муссировались всё лето. Жозе был нужен новый нападающий, а сезон начался с поражения от «Астон Виллы» и ничьи с «Розенбергом» в ЛЧ.

Уход португальца был немыслим – кто, если не он? За время своего пребывания в клубе Жозе выиграл два кубка АПЛ, Лиги и Англии – и это за три сезона. Но что-то изменилось, и Абрамович без сожаления заплатил 20 млн. фунтов своему бывшему тренеру. Поражение в «Челси» непозволительно, независимо от твоей репутации и былых заслуг.

И кто же заменил гениального специалиста? Некий Аврам Грант – близкий знакомый Абрамовича, который занимал позицию директора футбола всего-то два месяца. В качестве тренера он работал только в Израиле – у него даже не было тренерской лицензии УЕФА для работы в АПЛ.

Абрамович и Грант познакомились благодаря израильскому суперагенту Пини Захави. Даже он не верил в успех Грианта: «В день назначения я сказал Авраму: ты либо смельчак, либо сумасшедший. Ты – израильтянин, который никогда не тренировал за пределами Израиля. В мире футбола ты – меньше таракана. Реакция СМИ будет убийственной». Четыре золота израильской премьер-лиги и четыре года во главе сборной не убедили скептиков-журналистов, который видели в нём просто марионетку владельца, которому был нужен полный контроль подвластной ему командой. «Аврам Грант в «Челси» так же уместен, как Камилла Паркер Боулз на свадьбе Дианы», - сказал Пэт Невин на BBC. «Его в клубе не любят. Он долго не продержится».

Во времена до финансового фейр-плей неверие к иностранным инвесторам было высоко. Англичане хотели видеть во главе клубов хоть и малоприятных, но своих миллионеров, и российский миллиардер воспринимался не иначе как злодей из фильмов про Джеймса Бонда. Что реально затевали русские? Зачем им лондонской клуб?

«Очень жаль, что так случилось. Но если учитывать, какие люди руководят клубом, удивляться нечему», - замечал бывший полузащитник команды Гэвин Пикок.

«Там, кажется, все хотят тренировать», - добавил Крис Уоддл.

Гранта все воспринимали не иначе как марионеткой, и его невзрачные интервью не помогали: на фоне яростного острослова Моуринью он казался зажатым и скучным – на нём громких заголовков не сделаешь.

Он и не стыдился – он даже прозвал себя «Нормальным», ещё больше иллюстрируя, насколько он отличался от звёздного предшественника. Пресса и фанаты не были готовы к таким переменам – на фоне португальца Грант казался бледной бесхарактерной тенью.

Первой игрой Гранта стало противостояние «Манчестер Юнайтед», и особых шансов встать с правильной ноги у него попросту не было. Лёгкая победа «красных дьяволов» была достигнута благодаря быстрой красной Джону Оби Микелу и голам Карлоса Тевеса и Луи Саа.

Дальше лучше не стало: безголевая ничья с «Фулхэмом» сопровождалась рёвом трибун, которые скандировали имя Моуринью. Что ещё хуже, некоторые фанаты кроме как «евреем» Гранта не называли, о чём свидетельствовали кричалки «лучше уж Моуринью, чем еврей». Клубу же оставалось только порицать бестактных болельщиков, которые не в первый раз порочили доброе имя «Челси».

Для Гранта напоминание о антисемитизме было особо болезненным: когда его отцу было 13, тот бежал из Польши в попытке спастись от нацистов. После трёх лет в бегах семья укрылась в лесах Коми. Многие не пережили испытание: «Всего мой отец своими руками похоронил своего отца, мать и пятерых членов семьи», – признался Грант в недавнем интервью.

Но не он сдавал, и продолжал выполнять свою работу даже несмотря на неприятие прессы и болельщиков.

После первых неудач «Челси» исправился, и к декабрю мог похвастаться серией из 16 игр без поражений. Особо следует отметить избиение «Манчестер Сити» со счётом 6:0 в октябре. Тренер ушёл, но его уроки забыты не были.

В декабре, после победы над «Сандерлендом», Грант был награждён контрактом на четыре года. Этот жест давал понять, что Абрамович в своего товарища верил.

16 декабря должно было состояться главное испытание после «Юнайтед» – игра с лидерами «Арсеналом». Началось всё из рук вон плохо: из-за жёсткого приёма Эммануэля Эбуэ поле покинул капитан Джон Терри. Ошибка Петра Чеха позволила Галласу забить с углового, и Венгер праздновал первую победу над «Челси» со времён прихода Моуринью.

Но одно поражение – ничто по сравнению с вылетом Терри на два месяца. Это далеко не первая неприятная травма – в лазарете уже оказались Чех и Лэмпард, а Дидье Дрогба и Майкл Эссьен покидали Англию для выступления в африканском кубке наций. «Челси» серьёзно ослабел, и мало кто верил в то, что тренер справится.

В это время Грант показал, что не случайно получил работу. В январе команде не проиграла ни одной встречи и выиграла все восемь матчей. И если Моуринью любил бахвалиться своими успехами и требовать новых подписаний, то Грант был скромен и только хвалил своих подопечных.

«Я не думал, что у нас будет столько травмированных, но у меня было только два варианта – либо пригласить шесть-семь новичков, либо довериться тем, кто уже в команде. И найти кого-то лучше очень сложно, учитывая уровень моих футболистов».

По словам Дэвид Хитнера, Грант «тихо выигрывал», в то время как «Моуринью громко проигрывал».

И правда, тихая манера поведения давала свои плоды. К февралю «скромный» «Челси» вплотную приближался к лидерам в лице «Юнайтед» и «Арсенала», и продолжал принимать участие во всех других турнирах. «Челси» теперь следует опасаться. Учитывая всё, что произошло в прошлом сезоне, мы смогли показать силу характера. Победа во всех четырёх турнирах возможна», – заявлял Петр Чех.

Несмотря на голословных критиков, Грант выиграл 23 игры из 30, проиграв лишь дважды. После победы над «Редингом» Мартин Липтон пытался понять поклонников: «Ну что вы, фанаты, неужели не можете хоть немного признать заслуги Аврама Гранта?»

Но ничего не менялось. После рождества Гранта ждало ещё больше оскорбительных кричалок и покушение на жизнь. За неделю до финала Кубка Лиги с «Тоттенхэмом» в клуб пришла подозрительная посылка с белым порошком, адресованная тренеру «Челси». К нему было прикреплено сообщение: «Подлый еврейский ублюдок. После того, как ты откроешь посылку, тебя ждёт медленная и болезненная смерть». В тексте также были угрозы его жене Цофит, известной телеведущей в Израиле.

В самом финале нападки продолжались: в дополнительное время возмущённые болельщики начали скандировать оскорбительные фразы, чем сильно взволновали отца Аврама, который присутствовал на трибунах. Такая «поддержка» оказала обратный эффект: на 94-й минуте Джонатан Вудгейт забил победный мяч. В клубе довольно вяло отбивались от обвинений, прикрываясь тем, что «подавляющее большинство» фанатов с презрением относится к любой дискриминации. Руководство признавало существование антисемитизма, но бороться с ним отказывалось.

После финала последовали разгромы «Вест Хэма» и «Дерби» со счётом 4:0 и 6:1 соответственно. Ну а после прошла легендарная игра со «Шпорами». Из-за ничейного результата 4:4 приблизиться к «Юнайтед» не удалось – от лидеров лондонцев отделяло пять очков.

В марте публика готовилась к «матчу мести» с «Арсеналом», который всё ещё отходил от ужасающей травмы Эдуардо.

В этом матче всё решило смелое решение Гранта поставить в атаку дуэт Николя Анелька и Дрогба. Фанаты были против, но в итоге победа заткнула неверующих. Стало окончательно ясно, что, как и раньше, только «Челси» угрожает надеждам МЮ на очередное чемпионство.

После побед над «Мидлсбро», «Манчестер Сити» и «Эвертоном» отставание от лидера сократилось до трёх очков. 26 апреля ждала вся страна – это была вторая встреча лучших команд Англии. «Юнайтед» или «Челси»? Игра определяла будущего чемпиона. Началось всё отлично, с гола Михаэля Баллака. Во втором тайме ошибка Рикарду Карвалью позволила Уэйну Руни сравнять счёт. Ну а дальше всё решило везение: рефери посчитал, что мяч попал в руку Майкла Каррика, и с пенальти немец удвоил счёт своим голам.

Так «Челси» сравнялся с «Юнайтед». Оставалось продолжать в том же духе. «У этой команде много характера. Она демонстрировала это не раз», – улыбался Грант. На этом лондонцы не останавливались: их ждал судьбоносный матч с «Ливерпулем» за право выйти в финал ЛЧ – первый в истории «Челси». К счастью, своё слово решил вставить вернувшийся Фрэнк Лэмпард, который только-только отошёл после смерти своей матери. Он показал лучшую свою игру, а его пенальти гарантировал победу с громким счётом 3:2.

Игра была важна и по другой причине – её дата совпала с Днём памяти жертв Холокоста. После финального свистка традиционно сдержанный Грант скинул с себя пиджак и сел на колени. Победу он посвятил своему отцу. «Мой отец – самый оптимистичный и сильный человек, которого я знаю. Достичь финала ЛЧ в такой день – невероятно».

И в тот – короткий – момент даже злобные трибуны «Стэмфорда» умолкли и признали достоинства своего тренера, который в апреле был назван тренером месяца. «Он не яркий персонаж, не Джон Уэйн, но он разбирается в футболе, и работу проделал немалую», – признал Кевин Киган. «Говорят, у него нет харизмы, но я так не считаю. Он не Моуринью, но разве там мы оцениваем тренеров? Что важнее – как удачно они шутят и общаются со СМИ, или каких результатов добиваются?»

Внимание же зрителей переместилось на самую близкую чемпионскую гонку в истории АПЛ. Впервые с 1968 года всё может решить разница забитых и пропущенных голов. «Челси» играл с «Болтоном», а «Юнайтед» отправлялся в гости в «Уиган». Любой результат кроме победы практически гарантировал «золото» «Челси».

Пока «Стэмфорд» затаил дыхание, по трибунам разнеслась новость о пенальти Криштиану Роналду. На 62-й минуте Андрей Шевченко вывел «синих» вперёд. Через 17 минут стало понятно, что чуда не случится – последний гол «Юнайтед» в свой актив записал Райан Гиггз. Напоследок «Болтон» усилиями Мэттью Тейлора сравнял счёт. Фергюсон праздновал очередной трофей.

Вскоре «Челси» проиграет и в финале ЛЧ – и вновь «Манчестер Юнайтед». Главным моментом того дождливого дня стала кошмарная осечка Джона Терри, грохнувшегося на газон во время своего пенальти.

«Мы попали в перекладину и в штангу, мы делали всё, но забить во втором тайме не удалось, и мы проиграли. Что ещё я могу сказать?» – сокрушался Грант. Никто не сомневался, что Абрамович не пожалеет даже своего друга. Через пять дней стало известно, что Грант был уволен.

«В «Челси» у нас большие ожидания. Пусть ещё в сентябре мы и не надеялись пробиться в финал ЛЧ, в итоге «Челси» всё равно должен выигрывать трофеи», – подвёл итоги холодный директор Брюс Бак.

Когда Грант покинул «Стэмфорд Бридж», его команда могла похвастаться длинной чередой матчей без поражений. За весь сезон она проиграла лишь дважды за 32 игры. 67% выигранных матчей – третий лучший результат эпохи Абрамовича, сразу после дебютного сезона Моуринью и Гуса Хиддинка.

Прошло больше десяти лет с тех времён. Как мы вспоминаем Гранта? Как одного из великих? Нет. Этот образ смазали вылеты с «Портсмутом» и «Вест Хэмом», а также неудачная попытка тренировать сборную Ганы.

Но всё же мы не должны забывать, с какой труднейшей задачей столкнулся Грант, которому поручили поднять на первое место клуб, который лишился своего лидера и культового героя. И каким-то образом израильтянин держался вплоть до последнего финального свистка, и чуть не выиграл ЛЧ.

В моменты, когда Моуринью потерял бы терпение и сорвался, Грант сохранял самообладание и спокойствие. Любой другой мог бы сдать, и никто бы не удивился, если бы «Челси» рухнул далеко за пределы ЛЧ.

Может он и был слишком негласным, слишком неготовым к объективам журналистов. Но давайте не будем забывать, что если бы не сильнейший состав сэра Алекса, израильтян мог бы похвастаться совсем другими достижениями. Да, стать «вторым Моуринью» он не смог, но принижать его работу тоже не стоит.

По сей день на «Стэмфорде» раздаются антисемитские песни. В 2019 году с предубеждением не покончено – и история Гранта актуальна как никогда.

Юрий Сергеев

