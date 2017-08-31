Угу Алмейда перешел в хорватский "Хайдук"

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Угу Алмейда перешел в хорватский "Хайдук"
Известный португальский нападающий Угу Алмейда стал игроком "Хайдука", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался хорватскому клубу бесплатно. Условия личного контракта не разглашаются.

33-летний Алмейда ранее играл за "Порту", "Униау Лейрию", "Боавишту", "Вердер", "Бешикташ", "Чезену", "Кубань", "Анжи", "Ганновер" и АЕК. За сборную Португалии сыграл 57 матчей и забил 19 голов. Двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка Германии, обладатель Кубка Турции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

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