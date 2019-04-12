Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора

27 марта нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор объявил об окончании карьеры. Сейчас ему всего 32 года (да-да, он младше Криштиану Роналду). Многие болельщики помнят выступления этого футболиста в период с 2007 по 2011 года. В то время он был одним из бриллиантов АПЛ, а также имел довольно большой спрос в серии футбольных симуляторов FIFA. Однако, в один момент все это рухнуло. Никто даже не заметил ухода Агбонлахора в тень. Удивительно, что футболист не захотел уходить в другую лигу или другую команду. Еще более удивительно – даже в МЛС для англичанина(!) не нашлось ни единого местечка. Так что же случилось? Редакция Soccernews рассказывает.

В конце нулевых годов "Астон Вилла" переживала спад, а потому не удивительно, что ее главные игроки наострили лижи в другие клубы. Так Эшли Янг мгновенно согласился на предложение Фергюсона уйти в "Манчестер Юнайтед". В этот же город, однако в другую команду, отправился и Гарет Барри (да-да, это именно тот опорник, который установил новый рекорд АПЛ по количеству сыгранных матчей, обогнав самого Гиггза). Сейчас кажется странным, что Агбонлахор тоже находился в этой звездной компании. Да и амбиций у форварда было не меньше. Как говорят, его хотели видеть в "Тоттенхэме", но вместо этого Габриэль предпочел подписать новый контракт со "львами". Причины такого поступка не раз объяснял и сам футболист. В своих многочисленных интервью Агбонлахор подтверждал, что он болеет за "Виллу" с самого детства, очень любит эту команду и вряд ли решиться на переход куда-то еще. Как оказалось, Габриэль не соврал не на йоту. Этот поступок роднит его с Франческо Тотти. "Император Рима" тоже имел множество предложений от более классных команд, чем "Рома", но в итоге все равно оставался верен своей "волчьей стае". Отличие лишь в уходе. Если Тотти навсегда останется героем, то Агбонлахора проводили как какого-то изгоя.

Однажды в 2010 году тогдашний главный тренер "Виллы" Жерар Улье заявил: "Габриэль отстранен от тренажерного зала. Когда ты слишком много тренируешься со штангой, сухожилия и мышцы футболиста оказываются под большой угрозой. Ему нужно отдохнуть, ибо он стал слишком коренастым. Тот Агбонлахор, за которым я наблюдал по телевизору из Франции, был другим. Он был стройнее, выносливее и, конечно же, намного быстрее. Я велел ему сбросить вес, ибо чрезмерные старания не приведут ни к чему хорошему". Важнейшим элементом этой цитаты является слово "скорость". Именно она была главным атрибутом и козырем Агбонлахора. Это осознавал и сам футболист. Он не раз говорил, что, в случае провала на футбольном поле, записался бы в легкоатлеты. Однако, излишний бодибилдинг значительно подпортил его главный скилл. Физическая сила могла стать плюсом, однако далеко не многие могут правильно ее использовать, имея рост всего 183 см.

Кроме того, у Агбонлахора не редко случались скандалы за пределами футбольного поля. При чем, мало кто может их реально сосчитать. Еще до скандала с лишней мышечной массой футболист умудрился вляпаться в секс-скандал. Как сообщают английские СМИ, у форварда "Астон Виллы" было целых три любовницы (или же девушки, сейчас сложно рассуждать о их статусе), которые были качественно скрыты друг от друга. Любовная катавасия всплыла наружу после одного неверного СМС, информация о котором быстро просочилась в прессу и раскрыла тайные дела английского футболиста. А чуть позже новая девушка Агбонлахора нашла повод, чтобы поскандалить с одной из бывших любовниц футболиста и вылить разборки на всеобщее обозрение. Сложно сказать, это ли стало переломным моментом в карьере футболиста, но к 2015 году он окончательно потерял страсть к игре, не спешил избавляться от лишнего веса и покуривал кальян в Дубае. При этом "Астон Вилла" шла на предпоследнем месте в английской Премьер-лиге! Эти обстоятельства вынудили боссов команды действовать очень жестко. Они хотели избавится от Агбонлахова в зимнее трансферное окно, но опоздали. На футболиста, который получает около 60 тыс. фунтов в неделю просто не было спроса. И дело не в самой зарплате, а в том, что звездный форвард с лишним весом вряд ли сможет ее отрабатывать. К этому всему добавились травмы, от которых Габриэль будет страдать до самого конца карьеры.

Именно в сезоне 2015/16 "Астон Вилла" впервые в своей истории покинула АПЛ. Что сделал Агбонлахор? Он просто устроил вечеринку у себя дома! Кроме всех прочих атрибутов программы, особое место отводилось алкогольным напиткам, которые Габриэлю были абсолютно противопоказаны в связи с лишним весом. Именно из-за этой причины, кстати, нападающий и не сыграл в матче с "Манчестер Юнайтед", где "львы" и оформили свой вылет, проиграв 1:0. Это было фиаско! У Габриэля Агбонлахора сразу же отобрали капитанскую повязку, а болельщики, которые ранее превозносили живую легенду клуба, начали приклеивать его фотографии к специальным приспособлениям в виде полового члена, таким образом указывая на его место в системе бирмингемской команды. Ненависть болельщиков длится и по сей день, ведь у нападающего просто не было шансов реабилитировать себя. В последних 2 сезонах он почти всегда находился в лазарете и успел забить только 2 гола. Вот вам и яркий пример того, как несколько необдуманных действий могут разрушить имидж и карьеру.

Футболист находился в большом футболе с 2003 по 2019 года. Все это время он принадлежал "Астон Вилле" и лишь в начале карьеры играл за "Уотфорд" и "Шеффилд Уэнсдей" на правах аренды. Всего в активе Агбонлахора 406 матчей за карьеру, 86 голов и 58 результативных передач. 19 ноября 2008 года он дебютировал за сборную Англии во встрече с Германией, но смог сыграть в футболки "трех львов" всего лишь 3 встречи.