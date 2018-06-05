Уход Неймара заставил "Барселону" резко поднять клаусулы топ-футболистов команды

После перехода Неймара в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро "Барселона" заметно увеличила сумму отступных за лидеров своей команды.

Так, за главную звезду команды Лионеля Месси придется заплатить 700 миллионов евро, а центральный защитник каталонцев Жерар Пике обойдется новому клубу в 500 миллионов евро.

Также клаусула после ухода Неймара поднялась у следующих игроков:

- Сержи Роберто: 500 млн. евро (контракт до 2022 года)

- Самуэль Умтити: 500 млн. евро (до 2023 года)

- Филипп Коутиньо: 400 млн. евро (до 2023 года)

- Усмане Дембеле: 400 млн. евро (до 2022 года)

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