Уход Нзонзи из "Севильи": появилась новая информация

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Уход Нзонзи из "Севильи": появилась новая информация

Президент "Севильи" Хосе Кастро заявил, что клуб не получал предложений по трансферу французского полузащитника Стивена Нзонзи.

"Мы не получали предложений по Нзонзи. Он остается нашим игроком. Мы ждем его возвращения в клуб для прохождения предсезонного медосмотра", - приводит слова Кастро Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Севилья" может продать 29-летнего Нзонзи за 30 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Рома" и "Барселона".

Не пропустите: "Севилья" сделала предложение по двум игрокам "Барселоны". | http://soccernews.ru

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