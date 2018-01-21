Уход Промеса из "Спартака" в январе маловероятен



Голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес, скорее всего, не покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют несколько клубов, но не один из них не готов платить за него требуемые 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 26-летним голландцем интересуются "Саутгемптон" и китайские клубы. Сам игрок хочет перейти только в топ-клуб.

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