Уход Роналду ударил по популярности "Реала" в соцсетях

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Уход Роналду ударил по популярности "Реала" в соцсетях

Уход нападающего Криштиану Роналду ударил по популярности мадридского "Реала" в соцсетях.

По информации издания AS, только в твиттере королевский клуб потерял около миллиона подписчиков.

Примечательно, что аудитория "Ювентуса" в этой же соцсети выросла на аналогичное количество фолловеров.

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