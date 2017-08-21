Уход в ПСЖ близок? Мбаппе подрался на тренировке с одноклубником

Теги килиан мбаппемонаколеонарду жардимандреа раджи

Уход в ПСЖ близок? Мбаппе подрался на тренировке с одноклубникомВ прошлый вторник на тренировке своей команды форвард "Монако" Килиан Мбаппе подрался со своим одноклубником Андреа Раджи.

Как информирует L'Equipe, после стычки главный тренер монегасков Леонарду Жардим попросил 18-летнего нападающего покинуть занятие, однако тот отказался выполнить требование своего наставника. После чего португальский специалист отправил Мбаппе тренироваться отдельно от команды на соседнее поле.

СМИ уже предположили, что именно этот инцидент послужил тому, что перспективный игрок не принял участие в пятничном матче "Монако" против "Метца", а также тому, что клуб согласился пойти на его продажу в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Роман

Теперь осталось дождаться новости,как Месси подрался с условным Гомешем)

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Надир

Это уже,как традиция...Подрался...бегом в ПСЖ)))

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