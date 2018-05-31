Уход Зидана может повлиять на будущее Роналду в "Реале"

Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду может форсировать свой уход из клуба, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист крайне удивлен уходом с поста главного тренера команды Зинедина Зидана, с которым он состоял в отличных отношениях. При этом экс-тренер "сливочных" активно помогал форварду решить вопросы по его новому контракту с повышенной зарплатой.

Кроме того, Роналду давал Зидану советы по стартовому составу команды. Впрочем, есть вероятность, что Зидан все-таки убедит Роналду остаться в "Реале" при личном разговоре.

Не пропустите: Роналду - Зидану: "Я горд тем, что был вашим футболистом". | http://soccernews.ru