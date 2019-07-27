"Уходи, пиджак!": Фанаты "Спартака" требуют отставки Кононова

Фанаты "Спартака" хотят, чтобы наставник команды Олег Кононов ушел в отставку.

Так, во время матча с "Тамбовом" (0:2) болельщики скандировали: "Уходи, пиджак".

«Уходи-и-и Пиджак» - разносится под сводами «Мордовии-Арены» в адрес Кононова pic.twitter.com/TMXCIZNRd2 — OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 27 июля 2019 г.

Напомним, что Кононов тренирует "Спартак" с ноября прошлого года. В прошлом сезоне московский клуб финишировал в чемпионате на 5-й позиции.

В этом сезоне "Спартак" после трех туров добыл 4 очка.

Читайте также: "Спартак" проиграл "Тамбову" в 3-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru