"Уходи, пиджак!": Фанаты "Спартака" требуют отставки Кононова
Фанаты "Спартака" хотят, чтобы наставник команды Олег Кононов ушел в отставку.
Так, во время матча с "Тамбовом" (0:2) болельщики скандировали: "Уходи, пиджак".
«Уходи-и-и Пиджак» - разносится под сводами «Мордовии-Арены» в адрес Кононова pic.twitter.com/TMXCIZNRd2— OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 27 июля 2019 г.
Напомним, что Кононов тренирует "Спартак" с ноября прошлого года. В прошлом сезоне московский клуб финишировал в чемпионате на 5-й позиции.
В этом сезоне "Спартак" после трех туров добыл 4 очка.
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