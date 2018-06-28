"Уиган" арендовал защитника "Челси"

"Уиган" в своём официальном твиттере объявил о переходе защитника "Челси" Риса Джеймса.

Клуб, вернувшийся в Чемпионшип, арендовал 18-летнего футболиста до конца сезона 2018/19.

Отметим, что Джеймс пока не успел дебютировать за основную команду "Челси".

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