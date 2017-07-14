"Уиган" - "Ливерпуль" - 1:1 (обзор)

Теги уиган атлетикливерпуль

"Уиган" - "Ливерпуль" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Уиганом" и "Ливерпулем".

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Ливерпуль" сыграл вничью с "Уиганом", "Рома" одолела "Словацко". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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