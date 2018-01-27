"Уиган" – "Вест Хэм" - 2:0, "Ноттс Каунти" – "Суонси" - 1:1 (обзоры)

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"Уиган" – "Вест Хэм" - 2:0, "Ноттс Каунти" – "Суонси" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 1/16 финала Кубка Англии.

"Уиган" – "Вест Хэм" - 2:0 

"Ноттс Каунти" – "Суонси" - 1:1

Не пропустите: "Уиган" выбил "Вест Хэм" из Кубка Англии и другие результаты 1/16 финала. | http://soccernews.ru

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